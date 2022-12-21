Москва, 21 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Цель геополитических противников России на протяжении всей истории остаётся неизменной — это раздробление и ослабление России. Об этом на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Этой цели служит и политика Запада по отношению к Украине.

kremlin.ru В ходе заседания коллегии Минобороны

«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны, — сказал президент России. — На протяжении веков ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому её надо «почикать», раздробить… Века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель».

По словам главы российского государства, на Западе всегда строились надежды и конкретные планы на раскол России, в то время как с российской стороны всегда высказывалось желание быть частью «цивилизованного мира».

«После развала Советского Союза <…> нам почему-то казалось, что вот со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все наши усилия и попытки», — отметил Путин.

Вместо этого Западом были предприняты усилия с тем, чтобы «добить Россию, растащить и вновь созданную Российскую Федерацию», сказал президент, напомнив о поддержке из-за рубежа международных террористов на Северном Кавказе.

Когда эта попытка была сорвана российскими Вооруженными силами, народами Чечни и других регионов Северного Кавказа, геополитические противники России начали разыгрывать антироссийскую карту на постсоветстском пространстве, и прежде всего на Украине, подключив все свои возможности. И эта деструктивная работа, по словам Путина, в известном смысле принесла успех.

«Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали и считаем украинский народ братским народом. То, что происходит, это наша общая трагедия, но она не является результатом нашей политики, а результатом политики третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции Русского мира и вытолкнули на ту черту, на которой мы оказались», — заявил Владимир Путин.