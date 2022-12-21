Москва, 21 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ выполнили все запланированные в 2022 году мероприятия оперативной и боевой подготовки. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

kremlin.ru В ходе заседания коллегии Минобороны

«В 2022 году выполнены все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе — 14 международных учений различного уровня», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в начале 2022 года была проведена серия военно-морских учений, в ходе которых отработаны задачи противодействия угрозам с морских и океанских направлений.

По его словам, итоговым мероприятием стало стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», в котором принимали участие более 51 тыс. человек, в том числе от 14 иностранных государств. Особенностью стало создание международной группировки войск.

По оценке министра, учение показало способность межвидовых группировок выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.