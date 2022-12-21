Москва, 21 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Россия избежит ошибок прошлого, когда ради наращивания обороноспособности разрушалась экономика. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

Выступление В. В. Путина перед коллегией Минобороны. kremlin.ru

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо, а там, где было и не надо, на самом деле, — мы разрушали свою экономику», — подчеркнул президент.

По его словам, не будет ни милитаризации страны, ни милитаризации экономики. На сегодняшний день достигнут такой уровень развития и выстроена такая структура экономики, что это просто не требуется.

Вооружённые силы и вся военная составляющая будет совершенствоваться «спокойно, ритмично, без суеты, последовательно». Будут решаться задачи по обороноспособности и целом и задачи, стоящие в рамках специальной военной операции, добавил Путин.

Читайте также: Путин: у России есть всё, а у соседей скоро ничего не останется