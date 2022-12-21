Москва, 21 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. После распада Советского Союза Россия хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее никто не ждал, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

kremlin.ru Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны

По словам главы государства, Россия «всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира». После развала СССР «нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира», добавил российский лидер.

«А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки», — заявил Путин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что западные страны стремятся максимально затянуть военные действия на Украине, чтобы ослабить Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, никогда Запад не мог смириться с тем, что есть такая огромная страна как Россия, которая не желает «жить по чужой указке». Глава государства напомнил, что, когда распался СССР, Запад рассчитывал, что Российская Федерация дальше «развалится сама по себе», что почти и случилось. Но страна«устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире».

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