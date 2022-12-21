Москва, 21 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о структурных изменениях в ВС РФ. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru На заседании коллегии Минобороны РФ

«Мы будем совершенствовать Вооружённые силы РФ спокойно, ритмично и без суеты. Будем решать задачи укрепления обороноспособности и решать задачи СВО в целом. Я согласен по дальнейшим структурным изменениям [в Вооружённых силах]», — сказал Путин.

По его словам, вся страна смотрит на российские Вооружённые силы и желает им успехов и удачи: «И мы не сомневаемся в достижении всех результатов. Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут достигнуты».