Москва, 21 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Ядерные силы России провели специальное учение, сообщил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

kremlin.ru Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны

В ходе учения были успешно отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения, рассказал министр.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания коллегии президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады.

«Это — главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, баланса сил в мире», — подчеркнул президент.

Участие в работе коллегии в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.