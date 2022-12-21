Тверь, 21 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Твери мужчина упал в трёхметровую яму из-за прорвавшейся трубы и провала грунта около гимназии №8. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из видео Прорыв трубы в Твери

«По предварительной информации, в образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения яму частично провалился мужчина», — говорится в сообщении.

Судя по фото и видео диаметр ямы составляет около трёх метров. Отмечается, что в настоящее время угрозы его жизни нет. Прокуратура организовала проверку по факту провала грунта.