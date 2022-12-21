Москва, 21 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В боевых действиях против России, проводящей специальную военную операцию на Украине, активно используется военный потенциал и возможности всех основных стран НАТО. И в этих условиях российские военнослужащие проявляют мужество и доблесть, сопоставимые с тем, что проявляли их предки на полях Великой Отечественной войны и других войн за Родину. Об этом заявил 21 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут безусловно выполнены на всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан», — сказал президент.

По словам Путина, Вооруженные силы РФ и боевые возможности России увеличиваются постоянно и с каждым днем, «и мы безусловно будем этот процесс наращивать», пообещал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3763408" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он поблагодари представителей всех находящихся на боевом посту представителей родов и видов Вооруженных сил РФ, бойцов Росгвардии и других формирований за то, как они сражаются в ходе СВО.

«Как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войн», — сказал Владимир Путин.

Отдельно он высказал слова благодарности военным медикам и строителям, которые восстанавливают мирную жизнь на новых территориях.