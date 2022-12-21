Москва, 21 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Главная задача на 2023 год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения всех задач, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Также министр отметил, что российские группировки войск и сил продолжат обеспечивать сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии

Ранее Шойгу заявил, что наращивание передового присутствия НАТО у границ России и Белоруссии вызывает особое беспокойство, как и «стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны».

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