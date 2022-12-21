Мадрид, 21 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Почти 700 тыс. подписей в поддержку легализации полумиллиона мигрантов собрало движение «Эсенсиалес» в Испании. Данную инициативу теперь рассмотрит конгресс депутатов (нижняя палата парламента), сообщается 21 декабря в блогах организации в соцсетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

В движении «Эсенсиалес» отмечают, что «это одна из пяти народных законодательных инициатив с наибольшей поддержкой в истории».

Важно, чтобы около полумиллиона иностранцев, проживающих и работающих в Испании, смогли получить необходимые документы для доступа к трудовым правам, достойному жилью, медицинскому страхованию и другим потребностям, считают подписавшиеся.

Согласно законодательству, конгрессу в течение полугода необходимо обсудить это предложение, добавили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года власти Испании одобрили отправку марокканских рабочих для работы в сфере сельского хозяйства. Соглашение должно послужить экономическому росту двух стран, которые рассматривают возможности для расширения сотрудничества в сфере экономики.