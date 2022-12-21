Москва, 21 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сроки поставок востребованных вооружений в армию будут изменены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на ведомственной коллегии.

kremlin.ru Заседание коллегии Минобороны

По его словам, важнейшей задачей гособоронзаказа в 2022 году стало обеспечение вооружением группировки войск, принимающей участие в специальной военной операции России на Украине.

«Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 годов на 2023 год», — сказал он.

Шойгу также рассказал о надёжности российского вооружения.