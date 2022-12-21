Москва, 21 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Россия всегда открыта к конструктивным мирным переговорам, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны Шойгу на выступлении коллегии Минобороны. kremlin.ru

В некоторых заявлениях западные политики, в частности Ангела Меркель, еще раз подчеркнули, кто стал инициатором и виновником вооруженного конфликта, отметил Шойгу.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что все цели военной спецоперации будут достигнуты.

Участие в работе коллегии в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.