Шойгу призвал увеличить численность ВС России до 1,5 млн человек
Шойгу: численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 млн человек
Москва, 21 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн человек, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны
«Необходимо довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников — 670 тысяч», — заявил министр.
Ранее Шойгу заявил, что свыше 20 тыс. человек пошли в Вооруженные силы России добровольцами.
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