Москва, 21 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн человек, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

kremlin.ru Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны

«Необходимо довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников — 670 тысяч», — заявил министр.

Ранее Шойгу заявил, что свыше 20 тыс. человек пошли в Вооруженные силы России добровольцами.

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