Москва, 21 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил России нет, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Страна даёт армии всё, о чем она просит, сказал президент.

«Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован, и будут достигаться соответствующие результаты», — добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году и поставить задачи на 2023 год.