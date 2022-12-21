Москва, 21 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. 150 тысяч мобилизованных из 300 тысяч находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Выступление В. В. Путина перед коллегией Минобороны. kremlin.ru

«У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина», — сказал Путин.

По его словам, это достаточный резерв.

Он добавил, что из этих находящихся в группировке 150 тысяч человек только половина (77 тысяч) пребывают непосредственно в боевых подразделениях.

Все остальные, по его словам, находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне спецоперации.