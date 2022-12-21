Москва, 21 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны России высказал слова благодарности жителям России, помогающим участникам специальной военной операции, и потребовал от оборонного ведомства прислушиваться к гражданским инициативам в отношении СВО, в том числе конструктивно реагировать на критику со стороны общества.

kremlin.ru Заседание коллегии Минобороны

«Я хочу искренне поблагодарить наших граждан, которые по зову сердца помогают Вооруженным силам, посылают на передовую машины, дополнительную технику, снаряжение теплые вещи, направляют в госпитали письма и подарки раненым. Даже если Министерство обороны обеспечивает в каком-то сегменте всё необходимое, всё равно, нужно сказать людям спасибо и низко поклониться», — сказал президент.

Путин попросил Минобороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, учитывать критику, правильно и своевременно на неё реагировать.

«Реакция людей на проблемы <…> может быть и эмоциональной. Но нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — потребовал глава государства.

«Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве армии и народа всегда была наша сила. Так будет и сегодня», — сказал Владимир Путин.