Москва, 21 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Мариуполь был превращён киевскими властями в мощный укрепрайон. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«ВС РФ освободили территорию в пять раз больше той, которую ЛНР и ДНР занимали до 24 февраля. В конце мая полностью очищен Мариуполь. Город был превращён ВСУ в мощный укрепрайон», — сказал Шойгу.

По его словам, сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе: «Азовское море вновь стало внутренним морем России, как это было на протяжении 300 лет».