Москва, 21 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России намерено развернуть в Мариуполе и Бердянске пункты базирования судов обеспечения. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

По его словам, в Мариуполе и Бердянске планируют развернуть пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы, а также судоремонтные подразделения военно-морского флота.

Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ понесли значительные потери личного состава.

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