Москва, 21 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря проведёт заседание Госсовета по вопросам молодёжной политики, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании будут представлены предложения по разработке новой Стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.

С докладами выступят председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Молодёжная политика», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2022 года Путин призвал участников Российского движения детей и молодёжи отстаивать свою правоту, но прислушиваться к советам и критике.

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