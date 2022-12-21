Москва, 21 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В России начались работы по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министерство обороны России «Сармат»

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — заявил министр.

Напомним, на сегодняшний день никакая система противоракетной обороны не может оказать противодействие новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет этого делать ещё в течение десятилетий, сообщал ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

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