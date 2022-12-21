Москва, 21 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Киевские боевики понесли значительные потери. Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он рассказал, что ВСУ понесли значительные потери личного состава, при этом существенная часть техники и вооружения киевских боевиков был уничтожена российскими военнослужащими.

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