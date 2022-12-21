Москва, 21 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Вооружённых силах РФ необходимо расширять арсенал современных ударных средств. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

kremlin.ru В ходе заседания коллегии Минобороны

«Нам в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств», — сказал Путин.

Он добавил, что у российской промышленности есть все возможности, чтобы создавать широкую линейку воздушных и наземных беспилотных аппаратов с лучшими характеристиками.

Также он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов.