Москва, 21 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка под светящимся шатром

Акция проходит с 2018 года по всей России. За это время было исполнено 60 тыс. новогодних желаний. Благотворительный фонд «Мечтай со мной» является организатором акции и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Также российский лидер 22 декабря посетит «Дом молодёжи» в ЦВЗ «Манеж», где ознакомится с деятельностью ключевых проектов молодёжной политики, пообщается с представителями различных молодёжных сообществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Владимир Путин исполнил желание 5-летнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который мечтал побывать в роли пожарного.