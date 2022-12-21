Москва, 21 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил оснастить российских военнослужащих на высшем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На поле боя не может быть мелочей», — заявил Путин 21 декабря на коллегии Минобороны РФ. Он акцентировал внимание на том, что аптечки, форма и обувь — всё должно быть современным и надежным.

Президент также сообщил о необходимости обеспечить войска приборами ночного видения, прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Российский лидер рассказал об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ, добавив, что страна даёт армии «все, что просят».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассказал о проблемах, возникших в ходе частичной мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил России.

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