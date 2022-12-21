Москва, 21 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Систему военкоматов нужно модернизировать, это показала частичная мобилизация. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

«Проведённая в России частичная мобилизация выявила определённые проблемы», — сказал Путин.

По его словам, эти проблемы необходимо решать и выстраивать работу по-современному. В частности, нужно модернизировать систему военкоматов.