Москва, 21 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Киевские власти прибегают к запрещенным методам борьбы во время спецоперации. Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он сообщил, что украинские власти прибегают к запрещенным методам в ходе СВО, в том числе осуществляют теракты и заказные убийства, а также обстрелы мирных жителей тяжёлым вооружением.