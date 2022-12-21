Москва, 21 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Выгоды от перехода России и Индии на расчеты в национальных валютах в краткосрочной перспективе заключаются прежде всего в использовании национальных систем передачи платежных сообщений и таким образом решении проблемы отключения от системы SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила директор Центра исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС, главный редактор периодического печатного журнала «Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика» издательского дома ВШЭ Марина Ларионова. Так она прокомментировала высказывание директора второго департамента МИД РФ Замира Кабулова о том, что Россия и Индия во взаимной торговле решили уйти от использования доллара и евро.

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«В краткосрочной перспективе выгоды заключаются прежде всего в использовании национальных систем передачи платежных сообщений и таким образом решении проблемы отключения от системы SWIFT. Кроме того, преимущество в защите средств от от незаконных изъятий, так как расчеты идут через национальные банки, а не банки недружественных стран. Также преимуществом является то, что нет необходимости конвертации. Но важнее долгосрочные выгоды: постепенный отказ от использования резервных валют и формирование независимой платежной системы или систем — это давно назревший и необходимый шаг в создании независимой от США и его партнеров и Бреттон-Вудских институтов международной валютной и финансовой системы», — сказала Ларионова.

Однако, как пояснила она, в переходе на расчеты в национальных валютах есть и свои риски.

«Риски связаны с волатильностью валют стран с формирующимися рынками, в том числе отсутствием ликвидных валютных и денежных рынков, механизмов прямой конвертации, необходимой инфраструктуры и регулирования», — сказала Ларионова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что когда РФ и Индия уходят от использования долларов и евро во взаимной торговле, они тем самым ослабляют влияние США и Европейского союза на их экономики.