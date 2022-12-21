Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Нынешний подъем заболеваемости гриппом может оказаться не последним в текущем эпидемическом сезоне, если к господствующему сейчас вирусу свиного гриппа присоединятся и другие штаммы. Это может произойти после новогодних и рождественских каникул, если граждане не будут соблюдать меры эпидемической безопасности, заявили специалисты петербургского НИИ гриппа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

За предыдущих два эпидемических сезона население России практически не встречалось с гриппом и другими возбудителями ОРВИ — в популяции превалировал COVID-19, который временно вытеснил остальные подобные инфекции. Поэтому иммунитет к гриппу и другим ОРВИ у людей не сформировался, что привело к высоким показателям заболеваемости гриппом с новом эпидсезоне. Об этом заявил 21 декабря директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ожидания научного сообщества были таковы: в этом году мы будем бить все пики заболеваемости, потому что мы оказались уязвимы. Так и произошло», — сказал Лиознов, подчеркнув, что подобная ситуация характерна не только для России, но и для всего мира.

По словам заместителя директора НИИ гриппа по научной работе Дарьи Даниленко, сейчас среди возбудителей гриппа в России господствует штамм вируса A (H1N1), но это не означает, что такое положение продлится до конца эпидсезона.

«Сейчас идет эпидемия одного возбудителя, а потом к нему, как мы на своем жаргоне говорим, «на хвосте», присоединяется другой вирус, например группы B, или другой штамм вируса A, который обуславливает второй подъем (заболеваемости), который продолжается чуть больше, чем это было бы в случае одного возбудителя», — пояснила специалист.

Она высказала надежду, что предстоящие зимние каникулы всё же помогут разорвать цепочки заражений и предотвратят дальнейшее расширение эпидемии.

Наиболее опасен нынешний подъем гриппа для детей младше двух лет, лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В этих группах наиболее важна вакцинопрофилактика, только она может защитить от осложнений и других тяжелых последствий. В вакцинах, которые доступны в России, содержатся все необходимые компоненты против циркулирующих сегодня штаммов, в том числе против свиного гриппа.