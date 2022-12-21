Москва, 21 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении в отдельных регионах России экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Предполагается, что двухлетний эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане, а правительство РФ по согласованию с Банком России может продлить его срок и расширить географию проведения.

Законопроектом также предусматривается порядок приобретения статуса и осуществления деятельности участниками эксперимента, порядок регулирования деятельности и надзора за деятельностью его участников. Так, приобрести статус участника вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юрлицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Приобретение статуса участника эксперимента будет осуществляться со дня внесения сведений в реестр участников, и утрачиваться со дня исключения указанных сведений из этого реестра, ведение которого будет осуществляться Банком России.

В материалах к законопроекту указано, что его концепция направлена на формирование правовых основ для развития на российском финансовом рынке партнерских финансовых инструментов, что позволит повысить привлекательность национального финансового рынка, в том числе для международных инвесторов, уделяющих повышенное внимание этическим и религиозным аспектам инвестирования.

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