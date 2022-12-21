Москва, 21 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В 2023 году реальные расходы вырастут лишь у ограниченных групп населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

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«Рост доходов в 2023 году коснется ограниченных групп населения, — сказала Васюнина. — В первую очередь речь идет о получателях социальных выплат, страховых пенсий, а также работников государственных и муниципальных учреждений. Уровень индексации указанных категорий граждан в среднем составит 8-10%, определяя основной тренд в динамике доходов населения. Если исходить из достижения целевого показателя инфляции 5,5%, заявленного Банком России на 2023 год, можно говорить о перспективах роста реальных доходов данных групп граждан.

Вместе с тем, как отметила Васюнина, при оценке изменений в уровне личных доходов важны межрегиональные различия.

«Например, в регионах Дальневосточного федерального округа не исключается перспектива роста среднемесячной номинальной заработной платы в рыболовстве, информации и связи, обрабатывающих производствах», — сказала она.

В свою очередь, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила корреспонденту ИА REGNUM, что в целом положительный прогноз по доходам может быть у работников тех сфер, где будет спрос на товары и услуги, где будут доходы, и компании смогут индексировать и повышать заработную плату.

«Это касается и работников отдельных сфер, где спрос на рынке труда для них достаточно высокий, как это было в IT-сфере. В 2023 году это может быть строительство, проектирование, логистика. А снизитmся доходы могут у тех работников, которые трудятся в сфере малого и среднего бизнеса. И сейчас у них непростая ситуация, и из-за снижения покупательской активности они не могут повышать заработную плату. Скорее всего, сложная ситуация может быть в сфере услуг, розничной торговле, гостиничном бизнесе», — сказала Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году сильнее всего упадут доходы в сегменте малого бизнеса.