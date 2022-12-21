Москва, 21 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В 2023 году экономические трудности РФ, вызванные геополитическими проблемами, быстро не исчезнут, и поэтому доходы существенно расти не будут, а сильнее всего они упадут у представителей малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Ника Егорова Зарплата

«Уходящий год для российской экономики — один из самых сложных. Обвал биржевых индексов, массовый разрыв бизнес-контактов с Западом, мощное падение рубля и его последующее укрепление до докризисных значений и даже выше. Бизнесу такие непредсказуемость и трансформации даются тяжело, — сказал Ковригин. — Поэтому падение доходов (как зарплатных, так и не зарплатных) в номинальном выражении закономерно. Сильнее всего в 2023 году упадут доходы у представителей малого бизнеса, особенно связанных с поставками из-за рубежа. Могут просесть и зарплаты в коммерческом секторе. А вот бюджетный сектор ждёт повышение зарплат. Тем более что мы скоро вступаем в предвыборный цикл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году ситуация с изменением доходов населения России будет в целом повторять картину 2022 года.