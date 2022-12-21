В 2023 году в РФ сильнее всего упадут доходы малого бизнеса — экономист
Экономист Ковригин спрогнозировал падение доходов малого бизнеса в 2023 году
Москва, 21 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В 2023 году экономические трудности РФ, вызванные геополитическими проблемами, быстро не исчезнут, и поэтому доходы существенно расти не будут, а сильнее всего они упадут у представителей малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«Уходящий год для российской экономики — один из самых сложных. Обвал биржевых индексов, массовый разрыв бизнес-контактов с Западом, мощное падение рубля и его последующее укрепление до докризисных значений и даже выше. Бизнесу такие непредсказуемость и трансформации даются тяжело, — сказал Ковригин. — Поэтому падение доходов (как зарплатных, так и не зарплатных) в номинальном выражении закономерно. Сильнее всего в 2023 году упадут доходы у представителей малого бизнеса, особенно связанных с поставками из-за рубежа. Могут просесть и зарплаты в коммерческом секторе. А вот бюджетный сектор ждёт повышение зарплат. Тем более что мы скоро вступаем в предвыборный цикл».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году ситуация с изменением доходов населения России будет в целом повторять картину 2022 года.