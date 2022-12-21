Москва, 21 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В 2023 году рост доходов населения России будет в целом повторять картину 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Peggy Marco Зарплата

«В России более 17% работников это бюджетники. Им планируется повысить зарплату на 8%. В условиях инфляции текущего года в 12%, это означает фактическое снижение: номинальная зарплата не догонит инфляцию. С учетом ожидаемой инфляции в 2023 году на уровне 5-6% реальная зарплата работников бюджетной сферы снизится на 8%, если не будет дополнительных мер, — сказал Сафонов. — Что касается пенсионеров, то рост их номинальных доходов в 2023 году запланирован на уровне 4,8% (таков размер индексации пенсий неработающим пенсионерам). С учетом роста инфляции реальные доходы пенсионеров также не смогут выиграть соревнование с потребительскими ценами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в 2023 году по росту реальных доходов будут лидировать те сферы, которые быстрее всего приспособятся к новым экономическим условиям.