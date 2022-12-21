Москва, 21 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В России в 2023 году по росту реальных доходов будут лидировать те отрасли, которые быстрее всего адаптируются к новым экономическим условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Что касается прогноза на 2023 год, уровень роста и падения реальных доходов населения будет во многом зависеть от того, удастся ли снизить уровень инфляции (есть предпосылки, что это получится), и от того, насколько быстро экономика сможет адаптироваться к новым условиям. По оценкам экспертов, наибольше падение ВВП ожидается в первой половине года, поэтому ожидать роста реальных доходов населения не приходится, — сказал Столяров. — По тем отраслям, которые будут лидировать в росте реальных доходов, говорить преждевременно, но очевидно, что это будут отрасли, наиболее быстро адаптирующие к современным условиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году в России в большей степени пострадают средне- и высокодоходные группы граждан.