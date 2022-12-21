Наибольшее падение ВВП ждет РФ в первой половине 2023 года — прогноз
Доцент ВШЭ Столяров рассказал, как изменятся доходы жителей РФ в начале 2023 года
Москва, 21 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В России в 2023 году по росту реальных доходов будут лидировать те отрасли, которые быстрее всего адаптируются к новым экономическим условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
«Что касается прогноза на 2023 год, уровень роста и падения реальных доходов населения будет во многом зависеть от того, удастся ли снизить уровень инфляции (есть предпосылки, что это получится), и от того, насколько быстро экономика сможет адаптироваться к новым условиям. По оценкам экспертов, наибольше падение ВВП ожидается в первой половине года, поэтому ожидать роста реальных доходов населения не приходится, — сказал Столяров. — По тем отраслям, которые будут лидировать в росте реальных доходов, говорить преждевременно, но очевидно, что это будут отрасли, наиболее быстро адаптирующие к современным условиям».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году в России в большей степени пострадают средне- и высокодоходные группы граждан.