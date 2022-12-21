Москва, 21 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Безопасность граждан во всех регионах России будет обеспечена, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин.

Выступление В.В. Путина перед коллегией Минобороны. kremlin.ru

Это касается и регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркнул президент.

Все задачи специальной военной операции будут выполнены, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году и поставить задачи на 2023 год.