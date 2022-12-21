Москва, 21 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже днем 21 декабря показывал рост выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Так, согласно данным на 14:57 мск, курс евро поднимался до 75,10 рублей (плюс 1,76%), в это же время курс доллара рос до 70,66 рублей (плюс 1,78%).

Центральный Банк России повысил курс доллара на 22 декабря до 70,53 рублей, курс евро — до 75,09 руб.

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