Лобня, Московская область, 21 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями вспомнил, как выдумал стихотворение Владимира Маяковского, когда писал сочинение на выпускном экзамене в школе и получил за него пятерку. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По информации журналистов, после церемонии открытия новых дорог в Лобне Мишустин решил заехать в гости к своей учительнице литературы Ларисе Барашевой, где его встретила и учитель физики Нина Гусак.

Премьер-министр России с учителями вспомнили школьные истории, посмотрели фотографии. Во время чаепития Мишустин рассказал, как писал сочинение для выпускного экзамена.

«Помните тему сочинения, которая была у нас на выпускном? Лирика в поэзии Маяковского. Нам все равно было про что писать — Лариса Анатольевна так глубоко все темы с нами проработала. Главное было не ошибиться, поставить запятую правильно», — оценил он уровень преподавания в советской школе.

По его словам, поспорив с другом, он написал в сочинении выдуманное стихотворение. При этом рецензия из РОНО на эту работу пришла отличная, и он получил за нее пятёрку.

«В рецензии было написано, что ученик глубоко проработал вопросы лирики в поэзии Маяковского и заканчивает его стихотворением Маяковского. «Стихотворение Маяковского» в конце было следующее. «Социализмом построен костяк, последний враг вымер. Товарищ, так славь же Отечество так, как славил его Маяковский Владимир», — припомнил Мишустин.

По его словам, тогда он пришел к своей учительнице литературы и она попросила его никому не рассказывать об этой шутке.

«До сих пор помню», — добавил премьер-министр России