Москва, 21 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Владимир Путин 21 декабря открыл заседание коллегии Минобороны в расширенном составе.

kremlin.ru Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в ходе проведения военной спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что выступление Путина на этом заседании будет «важным».

Участие в работе коллегии принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры. Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.