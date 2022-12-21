Мелитополь, 21 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Обстрел боевиками ВСУ Энергодара является спланированной провокацией накануне визита в Москву руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщил 21 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он отметил, что обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен.

«Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что боевики ВСУ открыли огонь по Энергодару. Он уточнил, что звуки прилетов наиболее громко были слышны в районе промзоны и прибрежной части.

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