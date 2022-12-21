Москва, 21 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Москве по итогам 2022 года средняя зарплата педагогов составляет 125 тыс. рублей, сообщил 21 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Главной задачей мэрии Собянин считает получение достойных зарплат московскими педагогами.

«За последние годы она выросла в разы и сегодня составляет 125 тыс. рублей. Это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов», — заявил мэр.

Также работникам в сфере образования предусмотрены федеральные и региональные доплаты за классное руководство, за активное пользование «Московской электронной школой». При выходе на пенсию практически все педагоги включаются в категорию ветеранов труда и получают разные льготы, в том числе на оплату коммунальных услуг, проезд в транспорте.

Собянин заверил, что, несмотря на бюджетные сложности, мэрии необходимо обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов. Именно от них напрямую зависит обучения детей и их будущее, заключил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса сервиса «Работа. ру», россияне в среднем хотели бы получать ежемесячно 163 тысячи рублей.