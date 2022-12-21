Москва, 21 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров к участию в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

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Правительство РФ предлагается наделить полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры, из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах, а Банк России правом устанавливать требования к иностранным банкам и иностранным брокерам по допуску к организованным торгам.

Законопроектом также предусматривается установление контроля для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.