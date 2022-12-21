Миллер: Россия выходит в мировые лидеры по производству гелия
Миллер: с запуском нового месторождения Россия выходит в мировые лидеры по производству гелия
Иркутск, 21 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения газа делает Россию мировым лидером по производству гелия, заявил 21 декабря глава Газпрома Алексей Миллер.
Kremlin.ru
Алексей Борисович Миллер
Церемония запуска месторождения в эксплуатацию состоялась 21 декабря. Участие в ней в режиме онлайн принял президент России Владимир Путин.
Запуск данного месторождения — крупнейший профильный проект в Сибири, отметил в своем выступлении глава государства.
Как сообщалось ранее, 20 декабря совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму на 2023 год в рекордном объеме — более 2,3 трлн рублей.