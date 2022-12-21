Иркутск, 21 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения газа делает Россию мировым лидером по производству гелия, заявил 21 декабря глава Газпрома Алексей Миллер.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

Церемония запуска месторождения в эксплуатацию состоялась 21 декабря. Участие в ней в режиме онлайн принял президент России Владимир Путин.

Запуск данного месторождения — крупнейший профильный проект в Сибири, отметил в своем выступлении глава государства.

Как сообщалось ранее, 20 декабря совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму на 2023 год в рекордном объеме — более 2,3 трлн рублей.