Москва, 21 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов допустил перемены в составе правительства до конца 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронова

«Сам факт таких перестановок… Та ситуация, которая складывается в мире, складывается вокруг нас, требует очень серьезных перестановок не только в правительстве. Наверное, может, в новом году, кто знает, может, и перед Новым годом мы об этом узнаем», — заявил Миронов в ходе брифинга в Госдуме, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«На мой взгляд, ситуация перезрела», — отметил парламентарий.

При этом, какие конкретно перемены в правительстве ожидаются, уточнять не стал.

Ранее сообщалось о том, что послание президента России Федеральному собранию может состояться в 2023 году.