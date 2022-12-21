Москва, 21 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Торги валютами дружественных стран с начала проведения специальной военной операции на Украине увеличились многократно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

В среду Госдума на пленарном заседании обсуждает в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров к участию в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

«У нас торги валют дружественных стран составляли до спецоперации 0,5%, а сейчас увеличились до 34%. Торги юаня увеличились в 41 раз, турецкой лирой — в 17 раз, белорусским рублей в 110 раз, казахстанским тенге в 12 раз. То есть спрос на эти торги большой и доступ иностранных институтов в этих торгах позволит удешевить соответствующие операции для наших участников внешнеэкономической деятельности», — сказал Аксаков на пленарном заседании.