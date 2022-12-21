В Госдуме фиксируют многократный рост торгов валютами дружественных стран
В Госдуме фиксируют многократный рост торгов валютами дружественных стран с начала СВО
Москва, 21 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Торги валютами дружественных стран с начала проведения специальной военной операции на Украине увеличились многократно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
В среду Госдума на пленарном заседании обсуждает в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров к участию в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.
«У нас торги валют дружественных стран составляли до спецоперации 0,5%, а сейчас увеличились до 34%. Торги юаня увеличились в 41 раз, турецкой лирой — в 17 раз, белорусским рублей в 110 раз, казахстанским тенге в 12 раз. То есть спрос на эти торги большой и доступ иностранных институтов в этих торгах позволит удешевить соответствующие операции для наших участников внешнеэкономической деятельности», — сказал Аксаков на пленарном заседании.