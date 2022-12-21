Киев, 21 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Жители Николаевской и Днепропетровской областей Украины услышали взрывы. Об этом 21 декабря сообщает украинского издание «Страна».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

По информации журналистов, взрывы произошли в Кривом Роге и Очакове.

Эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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