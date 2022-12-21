Путин принял участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения
Запуск Ковыктинского месторождения станет крупнейшим в Сибири, заявил Путин
Москва, 21 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения (Иркутская область) и нового участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири».
gazprom.ru
Ковыктинское месторождение
Российский лидер отметил, что запуск указанного месторождения станет крупнейшим в Сибири.
Важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, уточнил глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года трубопровод «Сила Сибири» на территории Китая дотянули до конечного пункта в Шанхае.
Вице-премьер России Александр Новак в октябре 2022 года сообщил, что в 2023 году объем поставок по «Силе Сибири» должен составить 22 млрд кубометров.