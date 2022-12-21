Лобня, Московская область, 21 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал не оставить дорожников без работы. У правительства большие планы на дорожную отрасль, сказал премьер-министр на церемонии открытия новых участков дорог в Лобне.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«У нас принята пятилетняя программа по строительству дорог. Эта пятилетняя программа на сегодняшний день расписана в том числе и на Подмосковье. Вы точно без работы не останетесь, потому что есть огромное количество объектов, которые надо строить. Будет работа», — заявил он, общаясь с дорожниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2022 года президент России Владимир Путин принял участие в запуске новых участков трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург».

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