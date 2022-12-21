Берн, 21 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Швейцария присоединится к программе Евросоюза по энергосбережению, сообщили власти страны 21 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Таким образом предполагается «внести вклад в снижение оптовых цен [на электроэнергию] и укрепление безопасности поставок в Европу».

Заявленная цель — снижение объемов потребления энергии на 10% в период с января по март 2023 года. Предполагается, что аналогичные цели должны быть достигнуты и следующей зимой.

Ранее власти Швейцарии представили свой план по экономии электроэнергии, предложив в качестве мер снижение температуры стирки в стиральной машине и ограничение предельной скорости движения машин по автострадам.

В октябре 2022 года обозреватели Bloomberg сообщили, что вопреки планам руководства ЕС частные потребители и небольшие компании не сократили, а увеличили объемы потребления газа.

Во всех странах ЕС цены на все виды энергии в 2022 году значительно выросли.