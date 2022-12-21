Лобня, Московская область, 21 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал к своим учительницам по литературе и физике, у которых учился в средней школе №7 в городе Лобне Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

После церемонии открытия новых автотрасс в Лобне Мишустин приехал к ним в гости к учительницам Ларисе Барашевой и Нине Гусак.

Они провели беседу, посмотрели фотографии, вспомнили первого директора школы Бориса Орлова, который руководил ей в 1977–1991 годах и лично контролировал ход её строительства.

Мишустин окончил школу №7 в Лобне в 1983 году. В 2022 году школе исполнилось 45 лет. В настоящее время она представляет собой комплекс из двух зданий — общеобразовательной школы и дошкольного отделения. В ней учатся 1306 человек.

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