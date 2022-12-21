Херсон, 21 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Из Херсона с начала эвакуации выехали более 150 тыс. жителей, сообщил 21 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он уточнил, что до начала спецоперации население Херсона и Херсонской агломерации составляло более 320 тыс. жителей.

«На момент начала эвакуации в Херсоне было более 250 тысяч жителей, которые находились на месте. По нашим косвенным подсчётам, где-то больше 150 тысяч выехало», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы региона, многие жители Херсона имеют дачи на левом берегу Днепра и некоторые переехали туда.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы затопления, которое могло произойти при ударе ВСУ по Каховской ГЭС, 8 октября 2022 года Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части Херсонской области будут перенаправлены на левый берег Днепра. 31 октября власти региона заявили о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части области.

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