Москва, 21 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует конец режима Зеленского в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Клянчить ему не привыкать. Ничего ему не поможет. Что бы ему ни дали, песенка его спета. Сам он ещё не понимает, что песенка его спета. . Он лицо подчинённое, марионеточное, пускай катается, пускай клянчит. Для меня его конец совершенно очевиден, и что-то мне подсказывает, что в 23 году мы конец режима Зеленского увидим», — сказал Миронов.

Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом.